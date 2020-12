Isabelle BLO

Trilingue (français, anglais -Toeic 905 en décembre 2020, allemand) et bonne maîtrise de l'outil informatique (Microsoft 365, Photoshop-Illustrator,-Indesign + HTML CSS).

Entreprenante, rigoureuse et créative. Reconnue pour son travail de qualité et sa persévérance. Enthousiaste dans ses activités et curieuse. Grand intérêt dans la conduite du changement.



Actuellement en poste dans l'industrie chimique (Groupe DEHON) en tant que responsable projets et communication IT depuis décembre 2011.



Profession libérale à partir de janvier 2021.



Enseigne la musique sur Paris et en ligne : vielle à roue, cornemuse, accordéon. Prestations en France, Belgique et Angleterre).

Loisirs : randonnée (France, Europe), sport (marché, vélo, course à pied, QiGong/Yoga).



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Allemand

Anglais

Communication

Culture

indesign

Marketing

Marketing web

Musique

PAO

PAO Indesign

Relations publiques

Vin

Voyage

Web

Digital change management