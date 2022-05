Sébastien LENORMAND

Tout au long de mes 18 années passées au sein du Ministère de la Défense dans le secteur de la restauration collective, j'ai pu évoluer sur différents postes à responsabilité, me construisant ainsi un parcours riche et diversifié. Mon aisance relationnelle et mes facultés d'adaptation m’ont permis d'acquérir une bonne compréhension des attentes et des exigences d'une clientèle fréquentant les restaurants inter-entreprises.



J'occupe actuellement la fonction de gérant restauration au sein de l'AIA de Floirac au profit de la société ANSAMBLE.



Etre à l’écoute des besoins des clients, piloter une équipe dans une démarche d'exigence et de rigueur réciproque, caractérisent les principes fondamentaux de ma conception du travail.



Mes compétences :

Haccp

Formation cuisine

Pilotage

Management du personnel

Insertion professionnelle

Anglais DCL Niveau 3

Contrôleur qualité