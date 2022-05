Sébastien LEONARD

Consultant depuis 2012, j'interviens dans des contextes très divers :

- politiques publiques : accompagnement des pouvoirs publics (agriculture, santé environnementale, environnemement)

- QSE : responsable d'audit seconde et tierce partie IRCA ISO 9001 et 14001 (Intertek), référentiels agricoles CSA-GTP, 2BSvs, Agrément phyto (Certis), RNQ Qualiopi (Pronéo certification et Qualitia certification). Conseil/formation sur ces mêmes référentiels (Asfona).



Mes compétences :

Conduite de projets

Consultant

Biodiversité

Politiques publiques

Evaluation

Eau

Sociologie