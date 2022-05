Sébastien LESPINARD

De formation initiale en Langues Étrangères Appliquées Commerce et Affaires Internationales, j'ai désormais plus de 15 années d'expérience en tant que commercial en Banque auprès d'une clientèle de Professionnels puis d'Entreprises depuis 2007.



Le Diplôme d’Université « Management et Ressources Humaines » me permet d’acquérir les compétences nécessaires à la gestion des Hommes en entreprise : gestion des Ressources Humaines et management d’équipe. Cette double compétence commercial et RH représente aujourd’hui un atout important dans mon évolution de carrière ainsi qu’une opportunité d’accès à des fonctions nouvelles au service de votre stratégie d'entreprise.



Mes compétences :

International

Gestion

Conseil

Langues étrangères

Banque

Pédagogie

Analyser écouter réfléchir agir

Recrutement

Analyse

Empathie