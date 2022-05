Sébastien LESREL

Expérience :

Ingénieur diplômé de l'INSA et formé à l'Architecture des SI à Télécom Sud Paris, mes nombreuses années d'expérience m'ont permis d'acquérir une solide connaissance des Systèmes d'Information dans les secteurs des opérateurs telecoms, de la logistique et des services ainsi que de la banque.



J'ai ainsi collaboré pendant 9 ans dans de grandes entreprises du secteur "services et solutions IT d’entreprise" au développement de solutions de communication innovantes.



J'interviens depuis sur des projets transverses de transformation Digital avec des enjeux majeurs d’alignement du SI sur la stratégie métier et cela sur l'ensemble des vues d'architecture. Polyvalent, je suis formé au cadre d'architecture d'Entreprise TOGAF et à l'analyse systémique ainsi qu'aux méthodologies liées au rôle de SCRUM Product Owner et aux démarches agiles.



Passionné et curieux, je mène une veille technologique constante et critique sur les évolutions qui transforment nos entreprises.



Compétences :

Architecture d’Entreprise, solution, technique

Pilotage de Projets IT et Innovation



Sens de la communication et de la relation client fournisseur

Capacité d’adaptation, curiosité, ouverture d’esprit, capacité à convaincre

Expériences en environnement international et multiculturel



Certifications et Méthodologies :

Méthodologies liées au rôle de SCRUM Product Owner (lean startup, cadrage agile, pratiques clés) ainsi qu’aux démarches Agiles

Certification TOGAF 9.1 Certified (niveau 2 Expert)

Certification ITIL V3 Foundation (EXIN niv 1 (v3)) score 90%

Formation aux métiers de la banque





PARIS - Ile de France



Mes recommandations sur Linkedin :

http://www.linkedin.com/profile/view?id=2704657



Mes compétences :

M2M

Architecture Technique

Cloud Computing IAAS PAAS

Système d'Informations

Architecture d'Entreprise

Pilotage de projets IT

Big Data

Stream data

Système d'échange

Middleware

Architecture solution

Api Strategie