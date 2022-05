Sébastien LESTIENNE

Après 10 d'expérience en conseil, formation et financement de créations d'entreprise, j'ai eu en charge la gestion de l'activité d'une organisation d'une cinquantaine de salariés et ce, dans le cadre de modification organisationnelle.



J'ai ainsi développer des compétence en gestion de projet, d'équipe (producteurs et managers), de système d'information, cartographie des processus (métiers et support), animation de partenaires, pilotage de prestataires.



Pour des raisons familiales, j'ai quitté la région parisienne pour le sud-ouest.

Je suis actuellement en recherche d'un poste à responsabilité dans une PME pour laquelle je pourrais mettre à profit l'ensemble de ses compétences.





Mes compétences :

Conduite du changement

Conduite de projet

Conseil aux entreprises

Management

Financement de projet

Business Process Management

Merchandising

Pilotage d'entreprise

Management opérationnel

Reporting

Pilotage d'activité

Microsoft Excel

QlickView

Filemaker pro