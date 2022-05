Sébastien LETORD

Titulaire d'une Licence Professionnelle en développement informatique, j'ai débuté ma carrière chez eRI Luxembourg, société créatrice du progiciel bancaire Olympic où j'ai pu affirmer mon sens du service aussi bien en clientèle qu'en régie.



Suite à cette première expérience réussie et en accord avec les compétences que j'ai pu développer en COBOL, j'ai souhaité tenter ma chance dans le secteur industriel de la valorisation des déchets, chez Lamesch S.A. (groupe SITA SUEZ), dans le but de découvrir à la fois un secteur qui m'était inconnu, une approche différente de mon métier d'analyste programmeur, mais également dans le but d'élargir mon domaine de compétence. J'ai eu l'opportunité de travailler pour tous les corps de métiers de la société (Ressources humaines, Comptabilité, Facturation, Commandes, Logistiques...) mais surtout d'être en étroite collaboration avec les utilisateurs finaux des applications développées en interne.



En 2011, une opportunité s'offre à moi sur un des projets SAP de la société Accenture Technology Solutions. Tout d'abord en tant que responsable d'équipe développement puis en tant qu'analyste programmeur ABAP ISU/CRM/BW, poste plus en adéquation avec mes ambitions professionnelles.

Pendant 8 mois, j'ai découvert les problématiques de gestion et d'évolution d'une équipe (12 personnes), de gestion se planning ainsi que d'engagement en terme de délais et de qualité de fabrication, tout ceci en ajoutant une adaptation à l'univers SAP.

Depuis, en conservant la responsabilité d'une partie de l'équipe (1 à 3 personnes) sur un périmètre restreint, je suis monté en compétences sur l'analyse et la programmation ABAP sur les modules ISU et CRM principalement et un peu également sur BW.



Mes compétences :

SAP

COBOL

AS400

ABAP

BI

CRM

ISU

Programmation

Industrie

Banque

Développement informatique