Sébastien LETORT

J'ai une formation de développeur que j'ai pu utiliser sur le projet Narcisse au sein du Lipm à l'Inra de Toulouse (perl,javascript,gestion données,graphique web,page web). J'ai également pu valoriser cette compétence sur le projet MoBiDiCC dans une unité mixte Inserm/CHRU à Brest (fouilles de données,analyse de graphe,test d'association) et dernièrement j'ai écrit quelques scripts permettant de faire la traçabilité en RDF sur la génération de données (python). J'aimerai avoir la charge de projet réalisable en moins d'un an où la qualité du développement (pour une facilité de relecture/utilisation) prime. Sans les maîtriser, je connais plein d'autres techno comme C++,Rcpp,docker,sql,nodejs,jquery,java pour les plus connues.



Mes compétences :

Bash Shell

Python Programming

Perl Programming

XHTML

AJAX

JavaScript

XML

API

C++

PostgreSQL

SQL

Apache Subversion

C Programming Language

Git

HTML

MySQL

SQLite