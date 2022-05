Sébastien LETT

Entrepreneur à plein temps, j'ai créé en 2011 WEB INTELLIGENCIA, entreprise spécialisée dans la création web et print à destination des TPE/PME du Grand-Est de la France. L'agence compte aujourd'hui 3 salariés, et possède un portefeuille de plus de 150 clients. En 2017, l'agence a été rebaptisée ALCAWEB, pour accélérer nos ambitions et être plus lisible.



Je suis passionné par l'entrepreneuriat, le web et les nouvelles technologies. Spécialiste CMS Wordpress, Joomla, Drupal, Prestashop, Magento, j'ai aujourd'hui à mon actif plus de 10 années d'expérience sur une centaine de projets web, aussi bien personnels que professionnels. Mes domaines de prédilection sont le référencement SEO/SEA et le e-commerce.



J'ai entrepris en septembre 2018 une formation diplômante sur 2 ans "Chef de Projet Digital", afin de valider mon expérience et perfectionner mes connaissances en gestion de projet.



Enfin, j'ai également une expérience dans le milieu bancaire, spécifiquement auprès des professionnels et entreprises, qui m'a permis d'acquérir de solides compétences commerciales, relationnelles et en gestion financière.



Mes compétences :

Création site web

Joomla

Réseaux sociaux

Prestashop

Wordpress

Référencement

E-Commerce

Php/mysql

HTML

XML