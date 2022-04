Claire DEMANGE-SALVAGE

Après un parcours dans le marketing et le recrutement, elle accompagne depuis plus de 15 ans des personnes dans le pilotage de leur parcours professionnel avec des prestations de bilans de compétences, outplacement, et coaching professionnel. Analyste depuis 20 ans, elle vous aide à résoudre les "noeuds" qui peuvent vous bloquer dans votre évolution professionnelle et personnelle. Titulaire d'un DESS de psychologie à Paris VII, formée au coaching chez International Mozaïk, elle est certifiée SOSIE, MBTI, 360° , INSIGHTS , et maîtrise la typologie Holland sur laquelle reposent les tests IRM-R et STRONG. Elle intervient aussi en anglais.



Ablecoach, centre de formation et coaching professionnel, a réalisé des missions de conseil pour de grands groupes nationaux et internationaux, sur les thématiques de l'aptitude au changement ou de la motivation de certaines catégories de professionnels. Nos formations sur-mesure - formation à l'entretien professionnel, à l'entretien d'évaluation, à l'entretien de 2nde partie de carrière, formation inter-entreprises "Diriger efficacement" à l'ESCP Paris- intègrent les outils fondamentaux de l'analyse transactionnelle et permettent aux manager d 'optimiser leur management au quotidien.



Mes compétences :

Outplacement

Diagnostic social

Bilan de compétences

Analyse transactionnelle

Coaching professionnel

Psychanalyse