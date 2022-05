Sébastien LEVESQUE

De formation en Mécanique et Automatismes Industriels, mon parcours a bifurqué sur l'Informatique en 2002. Autodidacte, j'ai profité d'une opportunité chez GESTRIM (désormais NEXITY) à Besançon pour intégrer le service informatique de cette entreprise.



Au fil du temps, j'ai appris à maîtriser les machines (hard et software), à monter en compétence en réseau et même à devenir chef d'équipe pour des déplacements en agence (dans toute la France) pour diverses missions (renouvellement de parc, intégration d'agence, dépannage d'urgence).



Pour des raisons personnelles, j'ai quitté GESTRIM pour ATARI EUROPE sur Lyon et encore monté en compétence dans une entreprise internationale. D'abord technicien en support, j'ai vite évolué vers le poste d'administrateur système.



Après un passage rapide chez BULL et une expérience peu enrichissante de pure support, j'ai intégré en 2008 la société ADETELGROUP. Entré en temps que technicien en support, je suis désormais responsable de la partie support, responsable du parc machine et responsable de la téléphonie.









Mes compétences :

Microsoft Windows

Active Directory

Zimbra

Réseau

Microsoft Office

Google Android

Virtualisation

Powershell

Office 365