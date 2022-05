Sébastien LEVIF

Diplômé d’un Master Qualité Agroalimentaire et fort d’une expérience significative, grâce à plusieurs missions en entreprise tout au long de mon parcours de formation, je suis impatient de relever de nouveaux défis répondants à mon projet professionnel au sein d’un groupe agroalimentaire.



Mes compétences :

Management de la qualité

HACCP

Sécurité alimentaire

Audit et certification Qualité

Formation hygiène

Assurance qualité

Gestion de projets Qualité

Audit

Microsoft Word / Power Point / Excel

HACCP / ISO 9001 / IFS / BRC

Management et Formation

Hygiène et Sécurité alimentaire