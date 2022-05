Sébastien LEVREAU

En recherche active, pour des postes de management et gestion de service.

Mon poste actuel m'a permis d'acquérir de l'experience en gestion de service et en management.

Durant l'année 2018 et 2019, je suis devenu Pilote RSE (Labelisation ISO 26000), avec mon équipe, nous avons obtenu le label avec un niveau de maturité de 4/5. Cette expérience m'a permis de travailler sur mes supports de management, afin d'atteindre les objectifs fixés par ma direction. (voire les dépasser).

De plus, suite à ma formation au CNAM, avec le niveau Master en gestion d'entreprise avec une spécialisation en management, m'apporte des compétences supplémentaires dans les domaines de la gestion, du management et du commerce.

Ces trois domaines permettent de mieux comprendre et de s'adapter à plusieurs situations pour gérer les différentes problématiques dans la gestion et le management d'un service.



Mes compétences :

Maintenance chaudière

Gestion de chantier

Électricité

Gestion fichiers clients

Gestion Fournisseurs

Devis en clientèle

Outils informatiques: words et excel

Formation de jeunes

Assistance technique

Suivis des commandes

Management opérationnel

Microsoft PowerPoint

Contract Management

la maintenance

Financial Analysis

Microsoft Excel

Microsoft Word