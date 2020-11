Tamica Sossountzov

45 avenue d'Aligre, 78230, Le Pecq

06 30 84 77 29

tamica.sossountzov@gmail.com



Motivée, dynamique et polyvalente je souhaite découvrir d'autres secteurs d'activité, afin de diversifier et améliorer mes compétences.

Mes précédentes expériences professionnelles ont amélioré mon expertise, je souhaite donc apporter mes atouts pour une prochaine entreprise.

Cordialement,



Tamica Sossountzov.



Mes compétences :

help desk

Visual Basic for Applications

Microsoft Excel

Ciel Compta

Reporting

Sales Force

Recouvrement de créances

Gestion grands comptes

Facturation

Gestion de la relation client

Accueil physique et téléphonique

Gestion des commandes

Assistance administrative

Analyse de données

Prévention des risques

Gestion budgétaire

Gestion des stocks et approvisionnement

SAP

Peoplesoft

JD Edwards

Invoicing > Issuing Invoices

Cash Management

Bookkeeping

Cash Flow Analysis

Taxation

Financial Analysis

EDI

JDEdwards Suite

Microsoft Office

Salesforce.com