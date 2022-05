Sébastien LIDONNE

Compétences fonctionnelles / Savoir

- Titulaire de la Certification CSTB Compétence / CERTIVEA

- Droit assurantiel

- Spécialiste Béton armé et précontraint - Région Pays de Loire lors de mon expérience au Bureau Veritas

- DTU et règles de calculs en vigueur

- Réglementation incendie – arrêté du 31 janvier 1986, règlement ERP, Code du Travail et rubriques ICPE

- Réglementation handicapée – arrêté du 1er août 2006 et circulaire du 30 novembre 2007

- Règles fondamentales acoustiques – certificat ACBAT



Compétences sectorielles / Savoir-faire

- Gérer les relations conflictuelles par diplomatie

- Etre force de proposition

- Adapter ma communication aux interlocuteurs (tiers non sachants, techniciens, avocats, experts judiciaires)

- Gérer les interfaces entre les différents corps d’état

- Calculer des structures courantes à complexes, métalliques, béton ou mixtes

- Diagnostiquer et formaliser les problèmes techniques



Mes compétences :

Construction

Contrôle technique

Controle Technique Construction

Technique