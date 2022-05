Sébastien LIMARE

Depuis 17 ans dans la prestation de service, j'améliore et optimise la chaîne logistique.

J'ai renforcé mes aptitudes et connaissances dernièrement en informatique pour avoir une vision globale, l'informatique étant le premier support du secteur logistique.



Issu du terrain et après de nombreuses expériences, centré vers le pilotage, le management des opérations logistique e-commerce, j'aspire à pouvoir me tourner vers la partie projet .



Autodidacte et curieux j'ai un réel désire d'investissement .



Mes compétences :

Pack office

Alto

VEGA

Caces 1,3,5

sage x3

sage gestion commerciale

myreport

Gestion de projet

Relation client

Gestion des litiges

Gestion de stock et flux logistique

Audit qualite

Accompagnement au changement

Process

Méthodologie de travail

Gestion administrative

Gestion du personnel

Management

Middle Office

Abaco