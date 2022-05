Sébastien LIN

Organisé, impliqué et à l'écoute, je suis à la recherche d'une opportunité d'embauche dans le domaine du contrôle de gestion.



Diplômé d'un Master 2 en Contrôle de Gestion et Système d'Information et issu d'une formation comptable et financière, j'ai acquis mon expérience professionnelle principalement durant mon cursus universitaire par le biais del'alternance essentiellement.

J’ai à mon actif quelques années d'expérience dans les domaines du contrôle de gestion et de la comptabilité.



Je suis aujourd’hui à la recherche d'un challenge auprès d'une entreprise d'envergure, favorisant l'insertion des jeunes et le développement personnel afin de renforcer mes compétences, partager mon expérience et faire mes preuves.



Cordialement,



LIN Sébastien



Mes compétences :

SAP

SAP Business Objects

Pack office

Ligne Sage 1000

GfK

Ciel Comptabilité Evolution

Ligne Sage 100

Peoplesoft

SAP Business One

Sage Coala

Reporting

Contrôle de gestion

Budget

Gestion

Comptabilité

Tableau de bord

Système d'Information

ERP