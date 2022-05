Sébastien LIPINSKI

Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir différents atouts tels que mon aptitude à animer et fédérer une équipe avec la capacité d'être à l'écoute du plus grand nombre.



Mes actions en tant que chargé de communication ont également mis en avant mes capacités relationnelles tant dans l'échange avec les fournisseurs et les prestataires, que pour entretenir le lien avec les partenaires et sponsors.



Mon expérience dans le sport et le professorat m'a permis de développer la capacité d'anticiper les attentes et les besoins de la clientèle de tout âge dans le but de les satisfaire.



Passionné de sport, mode, design, et de nombreux autres domaines, organisé dans mon travail, aimant avoir des responsabilités, j'espère vous avoir convaincu lors de votre première visite sur mon profil.



N'hésitez pas à me contacter!



Mes compétences :

AIX

animer

Besoin client

Chargé de communication

Communication

Communication - Marketing

Création

Evénementiel

Fédérer

Initiative

Internet

Management

Marketing

Relationnel

Sport

Vente