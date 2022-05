Sebastien LITTOLFF

I am currently assistant manager in a Local Service of Forensic Police. I assume the responsibilities of management, order of consumables, the administrative burdens, the implementation of the new quality standard applied to the services of forensic police (Standard 17025), analysis and of course the searches of evidences on crime scenes.



Before, I worked in a central laboratory in Ecully where I carried out various analyzes, maintenance, sample preparation and mixing, drafting quality protocols or health and safety.



I master many types of analysis specific to my profession such as elementary analysis at Scanning Electron Microscopy, analysis with infra-red spectrometry, genetic analysis on capillary electrophoresis ... as well as associated software.



I am also a referent for the implementation of the new tablet for the recording of investigations, the assistance of field agents, the monitoring of sampling...







Je suis actuellement responsable adjoint de Service Local de Police Technique. J'assume les responsabilités de management, de commande des consommables, les charges administratives, la mise en place de la norme qualité appliquée aux services de polices techniques (Norme 17025) et les recherches de traces et indices sur les scènes de crime.



Auparavant, j’œuvrais en laboratoire central à Ecully ou j'assurais divers travaux d'analyses, de maintenance, de préparation d'échantillons et de mix, de rédaction de protocoles qualité ou hygiène et sécurité.



Je maîtrise de nombreux types d'analyses spécifiques de mon corps de métier comme l'analyse élementaires au Microsope Electronique à Balayage, l'analyse de matières inconnues avec les techniques de spectrometrie infra-rouge, l'analyse génétique sur electrophorèse capillaire... ainsi que les logiciels associés.



Je suis aussi référent pour la mise en place de la nouvelle tablette destinée à l'enregistrement des investigations, l'assistance des agents de terrains, le suivi des prélèvement et la rédaction des rapports.