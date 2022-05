Sébastien LOCATELLI

J'ai commencé très tôt par l'alternance à partir du baccalauréat et dans le domaine du bâtiment, plus spécifiquement l'électricité. Je choisis l'alternance pour connaitre le monde de l'entreprise. Je décide donc de faire un baccalauréat professionnel Équipements et Installations Électriques en alternance. Je l'obtenue avec mention bien et les 2 années dans l'entreprise d'installations électriques en tant qu'ouvrier câbleur m'ont permis de tenter un BTS Technico-commercial par alternance option électricité et mécanique. Ce que je fis en signant dans une nouvelle société comme bureau d'étude et une école sur Marseille. En plus de la technologie, le commerce s'ajoutait à mes matières, car il me semblait important d'avoir des bases en gestion, marketing et commerciale. Embauché dans la société, je gravis les échelons pour passer rapidement être responsables d'affaires en 2004 jusqu'en 2011. En 2012, je décidais de quitter ce métier grâce à une rupture conventionnelle pour créer une société de marchand de biens. Après avoir investi dans quelques biens immobiliers, avoir réalisé les travaux et ayant créer une S.C.I. (2009-2011), je décrochait un C.D.I. chez Orange île de France sud en tant que chargé d'affaires réseau télécom. Je voulais intégrer une grande entreprise et découvrir le monde des réseaux et télécommunications. En 2013, le groupe CIRCET cherchait un conducteur de travaux boucle locale cuivre production et maintenance et j'obtiens le poste (20 techniciens pour la réalisation des travaux d'infrastructure d'Orange). En 2015, création du bureau d'étude interne chez CIRCET pour les études d'infrastructure du réseau télécom d'Orange contrat ICTR 2015 sur le département 95 et 93 avec responsabilité du service. 2 personnes en interne et 4 sous-traitants.



