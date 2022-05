Sébastien LOEFFEL

D’une double formation ingénieur informatique et école de commerce avec une spécialité internationale, je suis à même de comprendre à la fois les enjeux métiers, opérationnels et informatiques.

Mon domaine d’expertise est l’assurance internationale des entreprises et plus spécifiquement le fonctionnement des programmes d’assurance internationaux dans les différents domaines de l’assurance IARD. Je gère également la relation avec différentes compagnies d’assurance à travers le monde.



Mes compétences :

Assurance

IARD

Insurance

International

Management

Manager

Network

Pilotage

Réassurance

Reinsurance

Implication

Gestion de projet

Autonomie

Relations internationales

Formation

Adaptabilité