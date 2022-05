Sebastien LEBEL

Je reprend une fonction technique et managériale au sein d'Aubert et Duval



J'ai une expérience de plus de 10 ans sur l'élaboration, la transformation et les traitements thermiques des alliages.

J'ai une bonne expérience de la gestion projet et de la relation client dans des contextes plus ou moins difficiles (ex : développements de pièces aéronautiques, problèmes qualité, etc...)



Je recherche actuellement un poste me permettant de mettre en avant mes compétences acquises dans le domaine de la métallurgie et de l'aéronautique :

Gestion de projets,

Développement,

Responsabilité technique et qualité,

Management.



N'hésitez pas à me contacter directement.



Mes compétences :

Métallurgie

Management de projet

Management d'équipes

Qualité

Développement

Aéronautique

management

Accompagnement au changement