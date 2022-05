Sébastien LOEILLOT

Je suis une association d'arts martiaux, sport de combats et fitness à Paris.



Nos cours sont mixtes et loisirs avec des cours accessible à tous. Nous avons une section Lady en boxe et fitness.

Je propose aussi des cours personnalisés à votre domicile ou en salle de musculation avec mes partenaires.



Venez tester un cours pour vous faire votre propore opinion sur notre méthode "la boxe pour tous" et de remise en forme.



A bientôt!



www.asmbf.fr