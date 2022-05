Sébastien LOEVE

Agent général en prévoyance et patrimoine, mandataire exclusif pour Axa, je suis installé en temps

qu' indépendant sur Avignon dans le Vaucluse.

Spécialisé dans la protection sociale des professions libérales, cadres et chefs d'entreprises, j' interviens sur les questions de prévoyance (décès, invalidité, arrêt de travail et maladie).

Je m'occupe aussi de l'épargne de mes clients et de la retraite, en passant par l'optimisation fiscale et l'optimisation de la transmission de leur patrimoine.

N’hésitez pas à me consulter pour tous conseils dans ces domaines.



Mes compétences :

Négociation contrats

Assurance Maladie

Assurance

Assurances collectives

Négociation commerciale

Assurance Vie

Communication

Bureautique

Dispositifs médicaux