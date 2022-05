Sébastien LOMBARD

Entré en 1988 au sein de la marine nationale, en tant qu’informaticien, branche systèmes et réseaux, j'ai quitté l'institution en 2005 avec le grade de major. Mes principales activités ont été la mise en œuvre d’infrastructures réseaux et systèmes informatiques, notamment au CIN Saint-Mandrier puis à bord des bâtiments de combat.



J'ai exercé pendant six ans, le poste de directeur technique au sein des sociétés CRISTEAL et INSYSMA, entreprises de prestations informatiques.



Administrateur Systèmes et Réseaux au sein d'AXIDO / APOGEA depuis octobre 2015, je suis chargé de résoudre les problèmes sortant de l'ordinaire.



Mes compétences :

Microsoft Windows

Linux

Linux Red Hat

Linux Debian

Centos

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2008 Server

Ethernet

VDSL

Sorties

SQL

Microsoft Exchange Server

Hyper-V

Dell Server Hardware

helpdesk

Visual Basic .NET

VPN

VMware

UNIX

PC Hardware

MySQL

Microsoft Windows NT > Microsoft Windows NT 4.x

Microsoft Windows 3.x > Windows for Workgroups

Microsoft SQL Server

Microsoft Internet Information Server

Microsoft Exchange 2007

LocalTalk

LAN/WAN > VLAN

HP Hardware

DSLAM

Cisco Switches/Routers

Appletalk

Apache WEB Server

Active Directory

ADSL