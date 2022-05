Sebastien LORGEOUX

Architecte d'Intérieur, maître d’œuvre et expert judiciaire près la cour d'appel de Caen il est présent dès la phase conception, réalise les estimatifs et rédige les pièces techniques en phase projet.

Son expérience sur la conduite d’opérations d’ampleurs en rénovation ou neuf est un gage de suivi efficace au quotidien.

Animateur Session de Formation Décoration / Architecture intérieure pour les professionnels du Tourisme – Conception de guides référentiels destinés aux porteurs de projets touristiques. Au sein de l’équipe sa présence permet de travailler à une échelle plus détaillée de conception et de réalisation tel que la création de mobilier, la colorimétrie, le calepinage des revêtements muraux et de sol ou encore le choix, implantation des principes d’éclairage…

Son expérience, pendant plusieurs années, de directeur artistique à Paris, lui permet d’avoir une maîtrise particulièrement efficace sur la réalisation graphique d’éléments particuliers du projets.

Sa passion culinaire et son goût pour les ambiances chaleureuses l’ont logiquement mené à travailler pour des chefs étoilés aussi bien en France qu’en Asie…



Parcours

• nommé expert judiciaire près la cour d'appel de Caen

• formation d’expert judiciaire auprès de l’Institut d’Expertise de Paris

• Maître d’œuvre, Architecte d’intérieur (Qualifié UNAID)

• Gérant de l’agence Alidade depuis 1997

• Directeur artistique en communication, Paris

• Diplômé en architecture intérieure de l’Ecole Boulle, Paris