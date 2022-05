Sébastien LOUVET

Mes forces :

- Une expérience de 13 années en entreprise et comme consultant

- Une double formation, un master en ressources humaines à l'IAE de Lille et une maîtrise en Droit Social

- Une maîtrise du management de projet et du management des RH opérationnel



Mes champs d'expertise :

- Organisation et mise en place de process RH

- Formation

- Recrutement

- Gestion des compétences et carrières

- Relations sociales

- Droit Social

- Paie et administration du personnel



Passionné par les RH, j'accompagne votre entreprise dans le développement de son potentiel humain.



Mes compétences :

Ressources humaines

Droit du travail

GPEC

Formation

Relations sociales

Recrutement

Management

Droit social

Gestion du personnel

Paie

Gestion des compétences

Gestion de carrière

Gestion de projet

Gestion budgétaire

Conseil RH

Audit RH