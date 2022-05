Sébastien LOUVET

Passionné par l'Expérience Clients et ses défis, à l'ère du Web 3.0, j'ai acquis une solide expérience chez des enseignes aussi emblématiques que la FNAC, Toshiba, Club-Internet et Bouygues Telecom. Du métier de simple caissier, qui m'a permis de financer mes études de biologie, à celui de Responsable de l'Expérience Client chez Bouygues Telecom, j'ai pu appréhender des métiers aussi divers que celui de la vente (FNAC), de commercial (Toshiba), d'administration des Ventes (Toshiba), de gestion de projet (FNAC, Club-Internet), de support technique niveau 2 et 3 (Club-Internet), de formateur (Club-Internet) et enfin de pilotage d'un parcours Client (Bouygues Telecom).

En 21 ans j'ai vu des entreprises disparaître et d'autres se réinventer. Il a donc fallu s'adapter, se remettre en cause. "Sortir du cadre" comme on dit aujourd'hui. Plus qu'un expert, car comment peut-on l'être vraiment aujourd'hui dans un monde en perpétuel mouvement, je suis adaptatif, empathique et curieux et avec un goût très aigu de la Relation Clients. Pour moi celle-ci se définit comme étant l'expérience idéale, fluide, simple, à laquelle nous rêvons tous lorsque nous faisons un achat, cherchons une destination pour notre prochain voyage, appelons une administration pour un renseignement (promis l'exemple est pris au hasard). Elle peut être innovante (la commande d’un VTC via smartphone et géolocalisation) ou très classique (un appel téléphonique). Elle passe avant tout par une approche humaine, même lorsqu'elle est dématérialisée.

Mon rôle est là : accompagner mon client dans tous ses moments de vie, les premiers comme les derniers, tout en lui offrant une expérience de qualité. C’est ce qui rend mon métier si enthousiasmant.

Alors si vous souhaitez que je mette cette passion à votre service, n’hésitez pas, contactez-moi.



Mes compétences :

Gestion de projet

Lean 6 Sigma

Management

FAI

ADSL