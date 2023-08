Annabelle GRESILLON

Directrice Associée du cabinet CARAXO, je suis également consultante formatrice en droit, ingénierie de formation & Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.



Avec 8 années d'expériences dans cette fonction, j'interviens sous forme de diagnostic, conseil, accompagnement, formation, recherche et analyse auprès de tous publics (entreprises de toutes tailles, OPCA, OPACIF, secteur public, managers, représentants du personnel, ...).



Je suis également enseignante auprès des Master 2 Management des Ressources Humaines à l'Université de Lille 1 et co-auteur d'ouvrages tels que "la GPEC" ou "optimiser les entretiens de la compétence" aux éditions Dunod.



Mes compétences :

Plan de formation

Droit du travail

CIF

Ingénierie de formation

VAE

GPEC

RH

DIF

Formation