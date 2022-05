Sébastien LOUZEIRO

Titulaire d'un DUT Génie Biologique, j'ai commencé ma carrière il y a plus de 10 ans en tant que technicien de laboratoire en microbiologie. Après rachats, fusions et évolutions, j'ai été amené à encadrer deux techniciens, former des vendeurs, être en contact direct des clients tout en assurant le bon fonctionnement de mon service.

Je suis dynamique, trilingue, possède un bon contact client et aime travailler en équipe.

Je recherche actuellement à avoir plus de responsabilités au niveau commercial en l'associant à mon profil technique dans une société pérenne et dynamique que ce soit dans une PME ou une multinationale (ayant travaillé dans les deux environnements).



Mes compétences :

Organisation

Support technique

Audit hygiène industrielle

Encadrement

Management

Formation

Communication