Sebastien LUC

D'un tempérament dynamique et ambitieux, je vois dans les différents objectifs qui me sont fixés des challenges à relever. Je puise dans mes différentes expériences pour pérenniser les situations dans lesquelles je me trouve, d'autre part la combinaison des compétences acquises et mon profil autodidacte m'offre un champ d'action important.

Ma famille, mes proches et moi même partageons la même philosophie de la vie active, c'est pourquoi j'évolue dans un climat sain et motivant.



Mes compétences :

Technique

Analyse statistique

Animation de formations

Facturation

Management

Logistique

Gestion de projet

Microsoft Excel

Négociation commerciale

Étude de prix

Optimisation des process

Gestion de la qualité