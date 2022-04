Jonathan MACZYNSKI

Plus de 10 ans d'expérience de la gestion de la relation client m'ont permis d'acquérir un niveau de compétence élevé dans les domaines suivants :



• Management : gestion et montée en compétence de Responsables d’Equipe et Conseillers Clientèle,

• Gestion d’activité : pilotage, garant de la tenue des SLA, mise en place des actions nécessaires au respect des engagements qualité

• Formation : définition des process et des besoins, accompagnement et mise en progrès d'Animateurs Qualité, mise en place et suivi des formations initiales et continues, contrôle de la qualité de traitement

• Gestion de projets : mise en place d'activités (rétention, assistance technique,Community mangement ...) accompagnement du développement des activités

• Ressources Humaines : recrutement des collaborateurs, suivi et mise en place d’actions correctives sur évènements (absentéisme, congés ..)



Homme de challenges, mon parcours a toujours été guidé par les projets, toujours ambitieux, que j'ai souhaité accompagner.



Mes compétences :

Management

Gestion de projets

relation client

service client