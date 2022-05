D'origine Congolaise, né à Kinshasa en République Démocratique du Congo,



Sébastien Lupeto est diplômé de l'Université Méditerranéenne Libre de Tunis, Titulaire d'une Licence en Economie et Gestion avec comme Spécialité: Monnaie, Finance et Banques. Actuellement, étudiant en Master 2 Finance, de spécialité: Gestion des Risques Financiers, Banques et Assurances à l'Université Méditerranéenne Libre de Tunis en Tunisie,

Ce dernier est également en cours d'obtention d' un Master Professionnel en Co-diplomation (double diplôme) en Economie Quantitative et Statistique à l'Université de Cergy Pontoise en France.



Passionné de la Finance et des questions économiques dont il a pris goût après s'être vu recruté en tant que Contrôleur de Gestion par le Cabinet d'Audit et Expertise Comptable "CERI ALLSERVICE" basé à Kinshasa en République Démocratique du Congo, après son passage de trois ans au département de Mathématiques et Informatique de la Faculté de Sciences de l'Université de Kinshasa, un poste qui lui a permis d’effectuer plusieurs missions de Consulting et Contrôle de Gestion en tant que Consultant Auditeur chargé des inventaires physique et comptable, immobilisations et Valorisation au près de la RAWBANK, la FiBANK et au près de VODACOM CONGO et AIRTEL.



Notons par ailleurs, son parcours en tant qu'Activiste dans plusieurs ONGs humanitaires, associations et mouvements des jeunes militant pour le développement du continent et la bonne gouvernance en Afrique.



A ce jour, il est le Responsable en chef chargé de Projets et Planification Stratégique au sein de l'Union des Leaders Africains après son passage très remarqué à l'Académie des Managers Africains, une plateforme des jeunes Entrepreneurs Africains qui lui a valu le couronnement d'être le promoteur de son propre label dénommé :"AFRICAN STARTS-UP INCUBATOR", un générateur des starts-up Africains axé la modernité des Entreprises locales et l'innovation au service du développement.



Très dynamique et structuré.