Sébastien LURCEL

Je suis praticien professionnel des arts graphiques audiovisuels et du spectacle vivant depuis vingt ans.

Initié au théâtre dans mon milieu familial, scolaire et en stages de réalisations,j'ai monté une quarantaine de spectacles en milieux socioculturel pour enfants ,jeunes et adultes . J'ai également signé et mis en scène plusieurs adaptations de romans en spectacles professionnels.

Formé aux arts graphiques ,je m'engage régulièrement sur le terrain de la création costumes, de décor d'affiches (...) .

Illustrateur indépendant depuis 1990,j'ai suivi une formation professionnelle de storyboarder à l'école des Gobelins en 2001.

Je travaille depuis en tant que dessinateur sur des séries d'animation pour plusieurs studios de production TV ainsi que pour le cinéma. Je complète régulièrement mes acquis par des formations sur logiciel ( Photoshop, toonboom, flash...)



Mes compétences :

Dessin

Enseignement

Théâtre

Storyboarder

Illustration

Adobe Photoshop