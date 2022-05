Sébastien LYE

Responsable des ventes et du marketing, avec plus de 8 ans d’expérience dans la vente immobilière, la gestion de marques de luxe ainsi qu’en agence avec une exposition internationale sur les marchés européens et asiatiques. A la fois leader et stratège axé sur les résultats, j’ai démontré mes capacités dans la mise en place de développements stratégiques permettant d’amener les entreprises au meilleur de leurs performances.



Mes compétences :

Développement commercial

Management

Marketing stratégique

Marketing opérationnel

Management des ventes