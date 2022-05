Sébastien LIEDTS

Rattaché au directeur de site, mes principales missions :



- Manager 100 Conseillers clientèle – 8 superviseurs.

- Assurer et piloter le traitement des appels Front Office MOBILE et FAI CO

- Réalisation et présentation des comités de production

- Interlocuteur et coordinateur opérationnel des gestionnaires de contrats

- Assure l'encadrement, la montée en compétence et l'accompagnement des équipes opérationnelles

- Maîtrise et respect des indicateurs clé de performance, des procédures produit & entreprise.



Après plusieurs missions sur le territoire national ( développement et lancement d'activité MOBILE+FAI ) mon avenir s'est tourné vers l'international avec la participation à la création et au développement d'Armatis-LC PORTUGAL où j'occupe un poste de Responsable de production pour un grand compte français en Business to Business & consumer.









Mes compétences :

Responsable

Relation clientèle

Responsable d'équipe

Dynamisme

Communication