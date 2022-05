Sébastien M.

Responsable d'une équipe de 20 collaborateurs, dont 2 managers, je suis en charge de garantir les créances contentieuses de CACF en propre et pour le compte de tiers. Responsable du réseau d'avocats pour un encours de 140 millions d'euros sur le territoire national, j'ai en charge la défense des intérêts de CACF.



Associant compétences juridiques, et commerciales, mon objectif est de développer stratégiquement les performances de mon unité et de mettre mes compétences au profit de la maîtrise d'une activité et de son développement.



Au plaisir de vous connaître et de partager avec vous de nouveaux défis.



Mes compétences :

Management

Finance

Contentieux