Sébastien MAGAUD

Plus de 4 ans d'expérience dans le management de la qualité. Flexible et polyvalent sur les différents aspects de la qualité pour maintenir un niveau de prestation à la hauteur des exigences clients.



Mes compétences pour avancer ensemble :



Management Qualité : Définition de la politique qualité ; Mise en place de plans d’action

Conduite de projet : Gestion des réglementations produits ; Mise en place des CDC et de l’évaluation des fournisseurs ; Examen et suivi des CDC clients ; Réorganisation des contrôles et du SAV

Management : Animation de groupe de travail de correction et réduction de réclamations ; Formalisation de processus ; Création des documents supports ; Réorganisation du développement produit

Communication : Sensibilisation et formation du personnel ; Gestion de crise





Email : sebastien.magaud@gmail.com

Tel : 06 21 72 30 13



Mes compétences :

REACH

Responsable

Qualité

Sécurité

Environnement

Audit

Management transversal

Hygiène

Textile

Animation de réunion

Veille réglementaire

Norme ISO 9001

Grande distribution

Cahier des charges

Méthode de résolution de problèmes

Conduite de projet