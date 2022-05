Sébastien MAGNAT

Mes treize années en tant que Responsable d’équipe logistique dans la grande distribution m’ont permis d’avoir une vision globale de la supply chain logistique ; j’ai occupé tous les postes sur entrepôt, de la réception marchandises à la livraison clients, tout en m'occupant de la gestion de stocks, de la flotte de camions en propre et d'être réactif en affrétant des camions lors de pics d'activité.



Très motivé, proactif, rigoureux,adaptable,goût du travail en équipe, je souhaite tout particulièrement m’investir dans un nouveau challenge, afin de mettre à profit mes compétences logistiques et managériales au sein de votre société.



Je me tiens à votre disposition afin d’étudier ensemble notre future collaboration.



Mes compétences :

Nacelles

Equipe Logistique Préparation

Bank Repos

PACK OFFICE

SAP

WMS

AS 400

IBM AS400 Hardware

eCommerce

Supply Chain