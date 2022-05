Sébastien MAGNÉ

Je suis un technicien fraiseur-programmeur, actuellement à la recherche d'un nouveau défi.



J'ai acquis ces dernières années des compétences en programmation sur le logiciel Top Solid, ainsi que le développement de prototypes pour l’aéronautique et le spatial.



Je recherche un poste idéalement polyvalent, enrichissant et responsabilisant. J'ai aujourd'hui envie de rejoindre une entreprise ambitieuse et de porter avec elle un projet motivant.



Mes compétences :

TopSolid

Développement et optimisation pour site low cost

Programmation Mazatrol