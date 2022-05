Sébastien MAHÉ

Développeur web durant plusieurs années, j'ai démarré ma propre activité en 2005. Je suis actuellement directeur d'une petite société en pleine expansion : riaStudio.



Parmi d'autres solutions, nous éditons une solution de boutique en ligne synchronisée en temps réel avec la gestion commerciale de votre entreprise, offrant une efficacité redoutable pour traiter des flux de commande importants et optimiser la gestion d'un ou plusieurs sites marchands.



Cette solution est utilisable sous forme de boutique en ligne B2C, d'extranet B2B ou d'extranet fournisseurs.



Forts d'une croissance rapide depuis sa création, riaStudio est devenue en 10 années une SARL de 22 personnes intervenant sur des projets nationaux et régionaux.



Quelques références :

* Proloisirs : http://www.proloisirs.fr/

* Cheminées de Chazelles : http://www.chazelles.com/

* Animal & Co : http://www.animaleco.com/

* Navicom : http://www.navicom.fr/

* BigShip SAS : http://www.bigship.com/



Mes compétences :

E-commerce

Direction générale

Gestion financière

Stratégie

Partenariats stratégiques

Webmarketing