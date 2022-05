Sébastien MAIK

Application Tester et Pilote TRA pour un grand compte Français, j'ai su réintégrer l'univers informatique et en particulier la gestion de projet dans ma vie professionnelle.

Calculer et prendre des risques fait partie des actions à mettre en place lorsque l'on souhaite rebooster sa carrière et prendre un nouvel essor. C'est avec CGI que j'ai choisi de rebattir ma vie professionnelle, et j'en suis pleinement satisfait. Le dynamisme des équipes, la bonne santé de l'entreprise, l'ouverture d'esprit et la volonté de pousser les salariés à exceller dans leur domaine sont des facettes que je n'osais pas imaginer dans une ESN. cerise sur le gâteau, la confiance accordée par la hiérarchie est surprenante, mais hyper motivante.



Mes compétences :

Informatique

Chef de projet

Hot line

Communication

Consultant

PAO

Internet