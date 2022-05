Sebastien MAITRE

J'exerce depuis plus de 20 ans des fonctions d'encadrement dans un environnement industriel, couvrant principalement l'industrialisation des process, la qualité, le management des équipes de production et supply chain (jusqu'au niveau directeur des opérations industrielles).



Mes principaux axes de travail passent par la mise en place d'équipes compétentes et formées, de démarches d'amélioration continue en impliquant l'ensemble des salarié(e)s, le tout suivi par une forte présence sur le terrain, la mise en place d'indicateurs clairs et pertinents, ainsi qu'une communication transparente, à même de donner du sens au travail demandé.



je recherche un poste de direction de site industriel, directeur industriel ou directeur des opérations, dans lequel je peux développer et piloter la politique industrielle de l'entreprise en lien direct avec la stratégie globale, afin d'assurer une gestion rigoureuse et performante du P&L.



Mes compétences :

Gestion de projets

Gestion de production

Amélioration continue

Qualité

Lean Manufacturing

Lean

Automobile

International

TPM

Kaisen

Gestion de projet

Production