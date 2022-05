Sébastien MAJOREL

Un début de carrière chez SYSTEME U et APEX.

Je suis rentré chez BASF-COMPO Hoticulture et jardin SAS au 1er Janvier 2000 en tant que Chef de secteur puis Compte Clé Régional en 2007 jusqu'à août 2012 avec double mission:

* de management

* négociation grands comptes régionaux

Et depuis le 03 septembre 2012, nouveau challenge chez SAS BRUNEL Chimie et Dérivés sur le poste de directeur régional sud ouest avec pour principale mission le management d'une équipe de 7 commerciaux.



Mes compétences :

Négociations