Sébastien MALETERRE

Spécialiste en maintenance , je cherche un travail qui me permettrait de mettre à profit mon expérience professionnelle acquise au sein d'un environnement technique exigeant.

Mes domaines de compétence sont : la maintenance , la planification de travaux, le contrôle qualité et la formation.

Polyvalent, ouvert d'esprit et calme , je suis à l'écoute de chaque opportunités.



Mes compétences :

Adaptabilité

Maintenance

Rigueur

Qualité

Travail en équipe