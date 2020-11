Sébastien MANJONY

Responsable Support Applicatif Technique Dynamics AX :



• Pilote l’activité support Dynamics AX

• Rattaché au Directeur Exploitation France

• Participation à la création des Services Managés

• Création d’une équipe RUN Technique pour accompagner le développement de l’activité des Services Managés en Near shore : Tunisie, Maroc, Roumanie, Géorgie

• Encadre et anime une équipe de 15 consultants et chefs de projets techniques

• Participe au cycle Avant-Vente DEX

• Responsable des chiffrages pour les migrations de versions

• Garantit les Best Practices

• Analyse la qualité de service délivré et élabore les plans d’amélioration continue

• Définit, optimise et garantit l’application des procédures et processus standards du support.

• Garantit le respect du périmètre contractuel (contrat, SLA…)

• Assure la disponibilité du service support

• Produit les Tableaux de bords et KPI permettant le pilotage de l’activité.

• Gère les escalades et assure la communication Clients

• Recrute et garantit l’intégration des nouveaux collaborateurs.

• S’assure de la montée et du maintien en compétence des collaborateurs.



Mes compétences :

Microsoft Dynamics AX 2009

Microsoft Dynamics AX 2012