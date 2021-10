Sébastien MARCHAND

Consultant depuis 19 ans, j'ai développé un sens aigu de l'écoute et de la communication avec les utilisateurs et responsables d'intégration de systèmes d'information.



La motivation principale qui me porte est la conviction que chaque jour je vais amener des solutions à mes clients et transmettre mes connaissances, apprendre de nouvelles choses, rencontrer de nouvelles personnes .



Mes principales réalisations dans ce rôle sont :

- de nombreux démarrages de sociétés de taille et d'activité très diverses,

- des déploiements sur la base de "Core model" dans des filiales de sociétés utilisatrices en France ou à l'étranger.

- des projets d'amélioration continue pour optimiser les processus et améliorer la valeur ajoutée du progiciel chez les clients installés.

- des migrations de version chez les clients installés (étude de cadrage, gap analysis, formations)

- des formations utilisateurs sur les différents modules des progiciels

- des formations sur l'outil de Workflow de l'ERP M3



Mes compétences :

Movex/M3

Achats

ERP

Production

Consultant

Logistique

IBM OS/400

WinSQL

Oracle Applications

Oracle

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Lawson M3