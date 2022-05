Sébastien MAUGEIN

Rigueur, management, compétences techniques.

Riche d'une expérience de quatorze ans dans l’industrie à différents postes.

Animation, dynamisation des équipes en favorisant le grandissement de chacun dans le respect des objectifs.

Particulièrement attaché au dialogue, à la satisfaction des clients et à l’équilibre économique, je peux garantir la maîtrise des plans de maintenance et la qualité des prestations dans un cadre budgétaire rigoureux.

Personne Compétente en Radioprotection j'assure le suivi radiologique et l'expertise des interventions sous rayonnements ionisants.



Mes compétences :

Management Opérationnel

Personne Compétente en Radioprotection

Maintenance de Process automatisés

Habilité à la confidentialité

Gestion et suivi d'affaire

Gestion de projet

Analyse et méthodes

Maintien en conditions opérationnelles