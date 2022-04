Georges GANGBES

Ingénieur de formation, j’ai des expériences réussie dans les fonctions de Chef de service d’un département de Maintenance,d'ingénieur d’affaires en Génie Electrique, maintenance &informatique industrielle, de Directeur technique et de Directeur d'Agence d'un Centre de profit.



J’ai conduit des projets de plusieurs milliers d’euros et je bénéficie également d’une formation de gestionnaire acquise au travers d’un DESS administration des Entreprises.



Mes compétences ainsi que mon expérience professionnelle m’ont conduit à exercer des fonctions de consultants d’affaires en dehors de l’espace Schengen et d’acquérir une approche encore plus performante dans l’approche clients, le management et le développement commercial.



Mes compétences :

Export

Management

Développement commercial