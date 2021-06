Sébastien METTON

Responsable Juridique senior, je traite tant de la gestion juridique courante des groupes dans lesquels je m'investis (droit des affaires, droit des sociétés, droit commercial, etc.) que des opérations de croissances internes et externes.



Manager et pilote de projets complexes, je suis également référent juridique en matière d'immobilier commercial.



J'envisage ma fonction avant tout comme un Business Partner.



Mes compétences :

Responsable juridique

Droit des contrats

Juriste d'entreprise

Manager

Droit des affaires

Droit immobilier

Juriste

Droit international

Droit